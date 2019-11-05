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Новоназначенные судьи КСУ приняли присягу

Новоназначенные судьи КСУ приняли присягу
14:14 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Петр Филюк и Галина Юровская приняли присягу.

Пятого ноября на специальном пленарном заседании КСУ состоялась церемония, в ходе которой новые судьи Конституционного суда Украины Петр Филюк и Галина Юровская приняли присягу.

На торжественной церемонии Филюк и Юровская зачитали присягу, а затем скрепили ее подписями. После чего глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий вручил новоназначенным судьям мантии, нагрудные знаки, а также удостоверения судьи КСУ.

Отметим, в специальном заседании КСУ также приняли участие спикер парламента Дмитрий Разумков, а также председатель Верховного суда Валентина Данишевская. В своем обращении она отметила, что в начале 2020 года состоится Съезд судей, на котором выберут третьего судью Конституционного суда Украины.

Ранее Конституционный суд признал конституционным законопроект о внесении изменений в Основной закон, которым отменяется адвокатская монополия.

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Все по теме:

Суд, КСУ, Конституционный Суд Украины, Съезд судей, Галина Юровская, Петр Филюк.
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