"Условия для всех равны": Труба не исключил участия Горбатюка в расследовании дел Майдана

Новости Украины:Труба говорит, что Горбатюк не просил ГБР открыть дело против Рябошапки.

Экс-глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк не обращался в Госбюро расследований с заявлением о возбуждении уголовного дела против генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сказал во время пресс-конференции во вторник директор ГБР Роман Труба.

"Я разговаривал с Горбатюком, но не помню, чтобы он обращался к нам письменно по поводу внесения сведений о генпрокуроре. Такой факт мне неизвестен", - заявил Труба.

Отвечая на вопрос, планирует ли Горбатюк продолжить работать над расследованием дел Майдана в ГБР, Труба ответил: "У нас предусмотрен порядок принятия на работу и в ближайшее время в ГБР будет создано отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься делами Майдана. Если Горбатюк захочет принять участие в конкурсе - пожалуйста. Но условия для всех равны. Лично Горбатюк о том, что он хочет быть руководителем структурного подразделения, мне не говорил".

Однако, по словам Трубы, после окончания полномочий ГПУ расследовать уголовные дела 20 ноября, следователи Управления спецрасследований Генпрокуратуры смогут пройти упрощенный конкурсный отбор в ГБР, который предусматривает только собеседование.

Для этого, добавил Труба, необходимо, чтобы парламент принял законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Этот законопроект, среди прочего, предусматривает расширение штатной численности ГБР, которая сейчас должна не превышать 1500 сотрудников.

Как сообщалось, Горбатюка не допустили к переаттестации в ГПУ после его отказа писать заявление на ее прохождение по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, поскольку, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

Рябошапка 23 октября освободил Горбатюка от должности начальника Управления спецрасследования Генпрокуратуры.

Горбатюк заявил, что видит в действиях Рябошапки признаки уголовного преступления и обратится с соответствующим заявлением в Госбюро расследований.