Скачать
Вторник, 05.11.2019
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

"Условия для всех равны": Труба не исключил участия Горбатюка в расследовании дел Майдана

"Условия для всех равны": Труба не исключил участия Горбатюка в расследовании дел Майдана
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Труба говорит, что Горбатюк не просил ГБР открыть дело против Рябошапки.

Экс-глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк не обращался в Госбюро расследований с заявлением о возбуждении уголовного дела против генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сказал во время пресс-конференции во вторник директор ГБР Роман Труба.

"Я разговаривал с Горбатюком, но не помню, чтобы он обращался к нам письменно по поводу внесения сведений о генпрокуроре. Такой факт мне неизвестен", - заявил Труба.

Убийство мальчика полицейским на Киевщине: всем фигурантам объявлено подозрение

Отвечая на вопрос, планирует ли Горбатюк продолжить работать над расследованием дел Майдана в ГБР, Труба ответил: "У нас предусмотрен порядок принятия на работу и в ближайшее время в ГБР будет создано отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься делами Майдана. Если Горбатюк захочет принять участие в конкурсе - пожалуйста. Но условия для всех равны. Лично Горбатюк о том, что он хочет быть руководителем структурного подразделения, мне не говорил".

Однако, по словам Трубы, после окончания полномочий ГПУ расследовать уголовные дела 20 ноября, следователи Управления спецрасследований Генпрокуратуры смогут пройти упрощенный конкурсный отбор в ГБР, который предусматривает только собеседование.

Горбатюк говорит, что Богдан хотел прекратить расследования дел Януковича

Для этого, добавил Труба, необходимо, чтобы парламент принял законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований".

Этот законопроект, среди прочего, предусматривает расширение штатной численности ГБР, которая сейчас должна не превышать 1500 сотрудников.

Как сообщалось, Горбатюка не допустили к переаттестации в ГПУ после его отказа писать заявление на ее прохождение по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, поскольку, по его мнению, он не соответствует действующему законодательству.

ГПУ отчиталась о результатах первого этапа аттестации прокуроров

Рябошапка 23 октября освободил Горбатюка от должности начальника Управления спецрасследования Генпрокуратуры.

Горбатюк заявил, что видит в действиях Рябошапки признаки уголовного преступления и обратится с соответствующим заявлением в Госбюро расследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, ГБР, Руслан Рябошапка, Сергей Горбатюк, Роман Труба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для населения подорожает электроэнергия
02 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
03 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
04 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь