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Апелляционный админсуд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка

Апелляционный админсуд назначил судей по делу о национализации ПриватБанка
00:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения апелляции.

Шестой апелляционный административный суд сформировал коллегию судей для рассмотрения апелляционной жалобы Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка на вердикт Окружного административного суда Киева о незаконности решения о национализации ПриватБанка, сообщили журналистам в Нацбанке в среду.

По оценкам экспертов НБУ, согласно существующей практике, в ближайшее время станет известна дата начала рассмотрения этой апелляции.

В Нацбанке добавили, что в другой судебной инстанции было принято решение приостановить до вердикта указанного выше апелляционного админсуда по делу о законности национализации рассмотрение апелляции НБУ на решение Печерского райсуда Киева от 20 апреля 2019 года о разрыве договора личной поруки экс-владельца банка Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.

Как сообщалось, 16 октября этого года подобную паузу взял и Киевский хозсуд в деле о возврате акций ПриватБанка его бывшим владельцам.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации ПриватБанка, а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, 14 октября 2019 года в споре между ПриватБанком и экс-владельцами в апелляционном суде Лондона победу одержал национализированный банк. "Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около $3 млрд. Судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути", – прокомментировал решение Лондонского суда Минфин.

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ПриватБанк, Судьи, Национализация "ПриватБанка", Апелляционный админсуд.
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