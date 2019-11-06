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Треть украинцев не имеют вообще сбережений

Треть украинцев не имеют вообще сбережений
07:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:На данный момент 35% украинцев не откладывают деньги на "черный день".

В настоящее время треть жителей Украины (35%) не имеют сбережений "на черный день". Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group

По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), на месяц (12%) и на два месяца (11%).

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Перепись населения в Украине пройдет в ноябре-декабре 2020 года

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

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Сбережения, Черный день.
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