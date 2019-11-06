Приметы и обряды на 6 ноября – День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

Новости Украины:6 ноября все православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

В этот день отмечали начало ледостава (образование неподвижного льда на поверхности водоёмов). Дни становились всё короче и холоднее.

Крестьяне с утра шли в церковь и молились перед иконой Божьей Матери "Всех скорбящих Радость", и только потом шли делать свои дела. Люди верили, что Богородица, если к ней обратиться, излечит от недугов и поможет в сложных жизненных ситуациях.

Икона "Всех скорбящих Радость", как и любая другая реликвия, имеет свою историю. Первая икона с таким названием, скорее всего, была написана в 1683 году русским иконописцем Безминовым Иваном. Кроме Богородицы на холсте изображены больные и страждущие люди и ангелы, совершающие благие дела от имени Божией Матери.

Чудотворное действие святого образа впервые было замечено в 1688 году. Икона исцелила сестру Патриарха Московского Иоакима – Евфимию, страдавшую от сильных болей в боку. Ни один лекарь не мог облегчить её страдания. В отчаянье она начала молиться Богоматери и просить её о помощи. Во время молитвы она услышала голос свыше. Пречистая спросила Евфимию, почему же она не обратится к чудотворной иконе, и подробно рассказала, где она находится.

Традиции

С этого дня начинались девичьи зимние посиделки, отсюда и день этот называли светцем, поскольку девушки песни пели, пряли и ткали при лучине. Происходили такие посиделки каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот. Обычно девушки собирались вместе в большой избе, хозяйкой которой была пожилая женщина, чаще всего вдова, которой платили "за наем" собранные в складчину деньги или с которой договаривались о выполнении какой-либо работы. Хозяйка ставила самовар, а девушки приносили с собой выпечку и семечки. Посиделки начинались с "урочной" работы — каждой из девушек ее мать давала "урок", то есть задание: сколько именно работы надо выполнить. Когда работа была выполнена, в избу приходили деревенские парни, и начиналось веселье: игры, танцы, песни. Скорбящую Божью Мать считали избавительницей от скорби и болезней. Ей молились, чтоб исцелила от всех болезней.

Приметы

Лучина трещит — к морозу.

Лучина мечет искры и не загорается — к оттепели.

Если разбили тарелку, то кто-то из родственников в течение следующего года умрет.

Упасть нечаянно в яму в этот день – к долгой и счастливой жизни.

Разбить зеркало – к несчастью.