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ООН: Более половины жителей Земли пользуется интернетом

ООН: Более половины жителей Земли пользуется интернетом
09:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Более половины жителей Земля или 4,1 млрд человек пользуются интернетом.

4,1 миллиарда человек в мире подключены к интернету, среди женщин интернетом пользуются 48%, а среди мужчин – 58%.

Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций, сообщает Радио Свобода.

"По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету людей выросло на 5,3 % по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли в 2009 году до 53,6% в 2019-ом.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий – в Африке (28,2%).

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Без интернета остается около 3,6 миллиарда человек. Большинство из них проживают в наименее развитых странах.

"Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин – 58%. Самая большая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в исследовании.

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Интернет, ООН, Земля.
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