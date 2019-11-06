В Украине начинается второй этап аттестации прокуроров

Новости Украины:Прокуроры, которые наберут нужное количество баллов (проходной - 93), будут допущены к третьему этапу аттестации.

Сегодня начинается второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры - тестирование на общие способности и навыки. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"К сдаче экзамена допущены 795 прокуроров ГПУ, которые успешно прошли тестирование на знание и умение в применении закона и способность осуществлять полномочия прокурора. Они будут сдавать экзамен согласно утвержденному ранее графику", - говорится в сообщении.

Тестирование на общие способности и навыки состоит из двух блоков: абстрактно-логического и вербального, каждый из которых включает 30 вопросов. С помощью адаптивного механизма система выбирает каждый последующий вопрос с учетом индекса сложности предыдущего. Таким образом, при правильном ответе на вопрос следующий будет повышенного уровня сложности. Это обеспечивает более точное измерение способностей каждого респондента, отметили в прокуратуре.

Тестирование будет происходить на компьютерах, которые не подключены к интернету.

Прокуроры, которые наберут нужное количество баллов (проходной - 93), будут допущены к третьему этапу аттестации, который будет проходить в форме собеседования и включает выполнение ситуационного задания, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, генеральный прокурор Руслан Рябошапка объявил о запуске реформы Генпрокуратуры после принятия 19 сентября закона № 1032, который, в частности, предусматривает переаттестацию прокуроров.

23-24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации – анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора.