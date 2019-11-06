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Рябошапка об убийстве Гандзюк: Дело не хотели расследовать

Рябошапка об убийстве Гандзюк: Дело не хотели расследовать
08:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк мало сдвигов из-за ряда проблем среди группы прокуроров.

В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк на сегодняшний день мало сдвигов, поскольку его не хотели расследовать. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью LB.ua.

Так, на вопрос, был ли, по его мнению, в данном деле саботаж со стороны работников ГПУ, Рябошапка заявил о наличии ряда проблем среди группы прокуроров.

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", – отметил генпрокурор. Глава ГПУ добавил, что не может публично говорить о причинах такого нежелания. Относительно того, связано ли это с возможной причастностью к делу представителей правоохранительных органов, Рябошапка ответил, что "среда, которая существовала во время совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты".

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Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября 2018 года.

Мать херсонской активистки Надежда Гандзюк в годовщину гибели дочери выразила недовольство расследованием ее дела.

4 ноября акция памяти Екатерины Гандзюк прошла в свыше 40 городах Украины и всего мира.

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ГПУ, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Екатерина Гандзюк, Убийство Гандзюк.
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