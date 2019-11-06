Рябошапка об убийстве Гандзюк: Дело не хотели расследовать

Новости Украины:Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк мало сдвигов из-за ряда проблем среди группы прокуроров.

В деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк на сегодняшний день мало сдвигов, поскольку его не хотели расследовать. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью LB.ua.

Так, на вопрос, был ли, по его мнению, в данном деле саботаж со стороны работников ГПУ, Рябошапка заявил о наличии ряда проблем среди группы прокуроров.

"Я не буду прямо отвечать на этот вопрос. Скажу лишь, что мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать", – отметил генпрокурор. Глава ГПУ добавил, что не может публично говорить о причинах такого нежелания. Относительно того, связано ли это с возможной причастностью к делу представителей правоохранительных органов, Рябошапка ответил, что "среда, которая существовала во время совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты".

Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Нападавший ждал жертву у подъезда и плеснул на девушку концентрированной серной кислотой. Женщина получила ожоги 30% тела. От полученных ожогов Екатерина умерла 4 ноября 2018 года.

Мать херсонской активистки Надежда Гандзюк в годовщину гибели дочери выразила недовольство расследованием ее дела.

4 ноября акция памяти Екатерины Гандзюк прошла в свыше 40 городах Украины и всего мира.