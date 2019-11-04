Под ОПУ проходит акция "Год без Кати" (Видео)

Новости Украины:На Банковой проходит акция памяти Гандзюк.

В Киеве стартовала акция "Год без Кати" в годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк.

Мероприятие проходит под Офисом Президента Украины, сейчас к акции присоединились более 500 человек, люди продолжают прибывать.

На акции также дежурят правоохранители, присутствующие представители полиции диалога.

Как сообщалось, 4 ноября акция памяти Екатерины Гандзюк пройдет в свыше 40 городах Украины и всего мира.

Екатерина Гандзюк (1985-2018) родилась в Херсоне. Общественной и политической деятельностью начала заниматься ещё во времена Помаранчевой революции. Была депутатом Херсонского областного совета и Херсонского городского совета. В 2016 году её назначили советником Херсонского городского головы и и.о. управляющей делами Исполнительного комитета Херсонского городского совета.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено свыше 30% тела женщины.

Нападение произошло после резонансного поста в Facebook, в котором Гандзюк рассказала о коррупционной схеме, которая действует в отношениях между Национальной полицией и херсонской мэрией, сотрудницей которой она была. В результате чиновник Управления защиты экономики в Херсонской области, которого она обвинила в коррупции и вымогательстве, был уволен. Кроме конфликтов с херсонской полицией, активистка открыто выступала против поддержки некоторыми организациями, политиками и полицейскими сепаратистских настроений в Херсонской области.

После нападения женщина три месяца провела в больницах, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла. Незадолго до смерти Екатерина Гандзюк записала видеообращение, в котором рассказала, что не только она, но и 40 других украинских активистов подверглись нападениям, а заказчики этих преступлений до сих пор не найдены. "Я знаю, что выгляжу плохо, но точно знаю, что выгляжу лучше, чем в Украине выглядят справедливость и правосудие", - отметила Гандзюк.

В июне 2019 года непосредственные исполнители нападения на Гандзюк были приговорены к заключению. Однако ни заказчики, ни посредники до сих пор не наказаны.