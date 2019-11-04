Мать Екатерины Гандзюк сделала важное заявление

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Мать херсонской активистки Екатерины Гандзюк Надежда в годовщину гибели дочери выразила недовольство расследованием ее дела.

Об этом она заявила на брифинге в понедельник.

"... Луценко (экс-генпрокурор - ред.) на третий день пребывания Кати в Киеве пришел и лично с ней разговаривал. И она мне позвонила и сказала: "Мама, мне кажется, что можно поверить Луценко". Я обрадовалась за нее, но, как оказалось, он просто балабол, по-другому нельзя сказать", - сказала Надежда Гандзюк.

В частности, мать погибшей активистки сообщила, что ранее было обсуждение подписания соглашения с прокуратурой, что их просили этого не делать активисты, и они сами не хотели, и их с отцом Екатерины уговаривали касательно этого.

"И как только мы подписали это соглашение - Павловского отпустили через неделю, потому что, видите ли, он болен!... И все прокуроры говорят, что он болен. Активисты пошли, проверили, а его там и близко нет, где он болен. Завтра снова будет суд над Павловским, на который он опять не явится", - отметила она.

Мать активистки добавила, что "те депутаты (Херсонского облсовета - ред.), если с ними отдельно говоришь, то все они якобы поддерживают Катю".

"Но до сих пор ни у одного из них нет смелости выразить недоверие Мангеру", - подчеркнула она.

Мать активистки заверила, что будет делать все от нее зависящее, чтобы причастные к нападению на ее дочь были наказаны.

"Друзья Кати и все общественные организации, которые борются в нашей стране за справедливость, - мне кажется, они на верном пути. И я отныне даю вам клятвенное слово, что я все сделаю от меня зависящее, чтобы все бандиты, которые были причастны, которые слышали и не сказали, которые видели и не сообщили, какие стерли все доказательства, - чтобы они понесли заслуженное наказание", - сказала она.

Как сообщалось, Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации нападения на Гандзюк. В ночь на 15 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч 300 гривень. Залог внес адвокат Мангера. 25 апреля стало известно, что Мангер изменили подозрение - на «заказное нанесение телесных повреждений".

По данным следствия, подозреваемыми соорганизаторами преступления является Игорь Павловский и Алексей Левин, а заказчиком - Мангер.

7 мая Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц, подозреваемых в нападении на Гандзюк. 6 июня им огласили приговоры: подстрекателя и пособника нападения Сергея Торбина приговорили к 6 годам 6 месяцам, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука - к 6 годам, помощников Владимира Васяновича и Вячеслава Вишневского - к 4, а Виктора Горбунова - к 3 годам лишения свободы.

В мае тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что сотрудники херсонской Нацполиции могли помочь подозреваемому в организации нападения на Гандзюк Левину бежать за границу.