ВНО-2020: в центре оценивания качества образования рассказали о новых тестах

Новости Украины:Критерии оценки задания открытой формы с развернутым ответом содержат расширенную информацию о начислении баллов за выполнение заданий по определенному критерию

На сайте Украинского центра оценивания качества образования, в разделе "ВНО-2020" размещены актуальные характеристики сертификационных работ, критерии оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом и программы внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"В характеристике сертификационной работы по определенному учебному предмету указана структура теста, количество и типы заданий, приведена схема начисления тестовых баллов и количество баллов, которые можно получить, правильно выполнив все задания теста. Также указано время, отведенное на выполнение теста", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отмечают, что ознакомление с информацией, указанной в характеристике сертификационной работы, поможет выпускникам школ рационально распределить время для написания теста и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения внешнего независимого оценивания.

После ознакомления с критериями оценивания собственного высказывания по украинскому языку участник тестирования будет знать, из каких частей должно состоять собственное высказывание и наличие каких ошибок приведет к уменьшению количества тестовых баллов при оценке этой задачи.

Также в УЦОКО сообщили, что специалисты Центра будут объяснять особенности выполнения компетентностных заданий в еженедельной рубрике "Готовясь к ВНО" на странице Украинского центра оценивания качества образования в Facebook.