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В Госстате сократят почти 1800 работников

В Госстате сократят почти 1800 работников
09:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров решил сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что в правительстве приняли решение уволить 1770 работников в Государственной службе статистики (Госстат).

Кроме того, 281 объект недвижимости будет освобожден, передан в аренду или на приватизацию.

Об этом министр Кабинета министов Украины Дмитрий Дубилет написал на своей странице в фейсбуке 6 ноября.

 "Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной. Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень", - отметил Дубилет.

Также планируется упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество.

"Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось идти на эти меры, но мы вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами", - добавил министр.

Отметим, что сейчас предельная численность территориальных отделов Госстата установлена на уровне 7556 работников.

Напомним, ранее в Кабмине уже заявляли, что планируется масштабное сокращение госслужащих.

Как сообщалось, 3 ноября Кабинет министров Украины не только утвердил проект государственного бюджета 2020, но и принял предельную численность чиновников в облгосадминистрациях и районных администрациях.

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Кабмин, Госстат, Сокращения, Дмитрий Дубилет.
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