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Среда, 06.11.2019
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Какой завтра праздник: история, приметы и запреты

Какой завтра праздник: история, приметы и запреты
12:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:7 ноября 2019 праздник День памяти святых мучеников Маркиана и Мартирия, мучеников Константинопольских.

Сегодня икона святых нотариев Мартирия и Маркиана находится практически в каждом храме. Святые сыграли огромную роль в истории православия. Согласно церковной истории известно, что православная церковь и вера, в разные времена потерпала от гонений и расколов.

Во времена нечистивой Арии православие также поддалось большим раздорам. В те времена веряне подвергались не просто гонениям, но и жестоким испытаниям. Их избивали, убивали, мучили и т.д. В те времена жили святой Павел и его ученики Марикиан и Мартирий. Когда преподобный Павел умер, ариане направили свою ярость и зло на его учеников.

Святые считаются покровителями юристов, нотариусов и всех профессий связанных с правоведением. Так как святые при жизни были нотариатами. Они были мудрыми и умными, давая советы всем кто об этом просил.

К святым принято обращаться специальной молитвой,которую с легкостью можно найти в православном молитвослове. Священнослужители также говорят, что можно обращаться и своими словами. Ведь в тяжких ситуациях не всегда можно найти или вспомнить специальное прошение.

Приметы

Если рано утром встать и помолившись зажечь церковную свечу, после чего попросить покойных родственников помочь советом, то решение проблемы придет само собой.

Если после поминок останется еда, то ее раздают нищим и просят их помянуть усопших.

Если сирота в этот день обратится с просьбой к усопшей матери, то к нему обязательно придет помощь.

Сиротам 7 ноября нужно молиться Богу. Их молитва будет обязательно услышана.

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Что нельзя делать

В этот день женщинам запрещено плакать в подушку. Считается, что перья, которыми она набита, помнят все. Из-за этого неприятности будут преследовать даму еще долгое время. Если другой человек приляжет на эту подушку, то все несчастья перейдут на него.

Нельзя есть хлеб – примета, что год хлебным не будет.

Нельзя отказывать нищему или обездоленному в просьбе, не то навлечешь на себя горе.

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