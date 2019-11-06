"Я был и остаюсь украинцем": Луценко обвинил Лещенко в распространении фейковых новостей

Новости Украины:Луценко говорит, что не собирается уезжать из Украины.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко не собирается уезжать из Украины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1".

По словам Луценко, ложную информацию о том, что он якобы навсегда уехал из Украины, распространил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Фейковую новость о том, что я якобы вообще выехал в Англию, разогнал народный депутат Лещенко", - сказал экс-генпрокурор.

"Я был и остаюсь украинцем и не меняю свои убеждения в зависимости от должностей", - заверил Луценко.

Комментируя решение своей жены Ирины Луценко сложить мандат народного депутата, он заметил, что это был вынужденный шаг по состоянию здоровья.

"Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может работать с полной отдачей, а ходить и прятаться за спины депутатов она не будет", - сказал Луценко.