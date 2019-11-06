Луценко не исключает возможности вернуться в политику

Новости Украины:По словам Луценко это произойдет тогда, "когда в этом будут нуждаться люди".

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает, что вернется в большую политику.

Об этом он заявил в интервью.

По словам Луценко, находясь в Лондоне, действительно четыре недели "подтягивал" свое знание английского языка, но уже вернулся в Украину.

На вопрос, намерен ли он вернуться в большую политику, Луценко ответил: "Политиком можно быть только тогда, когда люди нуждаются в тебе. Если люди нуждаются в твоем уме, опыте, пассионарности, я этого не исключаю. Сейчас такого запроса я не чувствую. Сейчас общество проходит эксперимент по управлению страной новыми лицами".

Как сообщалось ранее, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вернулся из Великобритании в Украину и подтвердил информацию об Ирине, которая накануне сложила полномочия народного депутата.