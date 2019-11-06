Правительство планирует пополнить автопарк Нацполиции

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15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В правительстве надеяться, что повысит скорость реагирования полиции на вызовы граждан.

Кабинет министров Украины на своем заседании выделил средства на покупку 822 полицейских авто специально для маленьких городов и сельской местности.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Предполагается, что решение позволит уже в 2020 году повысить скорость реагирования полиции на вызовы граждан в малых городах и селах.

В 2020 году проект охватит почти 30 тысяч маленьких городов Украины, где проживает около 28 млн граждан, и предусматривает еще 3200 офицеров громады для работы в ОТГ.

Правительство одобрило новые кадровые назначения

Как сообщалось ранее, кабинет министров перенес с 1 марта 2020 года на 20 ноября этого года вступление в силу запрета на ввоз в Украину железнодорожных вагонов с истекшим сроком эксплуатации из РФ.

 

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Правительство, Авто, Нацполиция, Патрульные авто.
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