Правительство одобрило новые кадровые назначения

Новости Украины:Кабинет Министров Украины утвердил ряд назначений в украинских министерствах и госпредприятиях.

Кабинет министров Украины принял ряд новых кадровых назначений среди руководителей государственных предприятий и министерств. Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В частности, правительство выбрало: нового заместителя министра юстиции – Василик Виталий Валентинович, председателя Национального агентства по вопросам госслужбы – Александр Стародубцев, председателя государственной службы геологии и недр – Опимах Роман Евгеньевич. Гончаренко уточняет, что Опимах был внештатным советником министров энергетики Продана и Демчишина, а до назначения исполнял обязанности директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

В эту же компанию входит Burisma – компания сына Байдена, из-за которой произошел скандал вокруг Байдена, Трампа и Зеленского в США. Кроме того, и.о. гендиректора ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь" стал Балабай Василий Николаевич. Попов Александр Николаевич – и.о. директора ГП «Морской торговый порт "Черноморск".