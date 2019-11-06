​Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера главой Харьковской областной государственной администрации вместо Юлии Светличной.

"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.

Стоит отметить, что 34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.

Теперь Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера и в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна назначить промежуточные выборы в округе №179. Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении. Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковской области. В Харькове глава государства ознакомился с производственными мощностями ГП “Завод имени В. А. Малышева.

Как сообщалось, 4 ноября Владимир Зеленский подписал указ, который назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации.

Кроме того, 31 октября Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации. И в тоже время уволил Наталью Романову от исполнения обязанностей главы Черниговской ОГА.

1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля главою Тернопольской областной государственной администрации. Зеленский представил Сопеля во время рабочего визита в Тернопольскую область.