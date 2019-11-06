​Зеленский назначил нового главу Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кучера главой Харьковской областной государственной администрации вместо Юлии Светличной.
"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.
Стоит отметить, что 34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.
Теперь Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера и в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна назначить промежуточные выборы в округе №179. Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении. Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.
Напомним, президент Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Харьковской области. В Харькове глава государства ознакомился с производственными мощностями ГП “Завод имени В. А. Малышева.
Как сообщалось, 4 ноября Владимир Зеленский подписал указ, который назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации.
Кроме того, 31 октября Владимир Зеленский назначил Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации. И в тоже время уволил Наталью Романову от исполнения обязанностей главы Черниговской ОГА.
1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля главою Тернопольской областной государственной администрации. Зеленский представил Сопеля во время рабочего визита в Тернопольскую область.