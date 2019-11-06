Правительство разработало план по усилению обороноспособности страны

Новости Украины:В частности Кабмин продлил комплексную программу противодействия торговле людьми.

Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил ряд решений для усиления безопасности государства и граждан.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, Кабмин продлил комплексную программу противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей.

Решение позволит создать современный колл-центр на 169 работников, чтобы круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов безотлагательно реагировали на случаи домашнего насилия, оказывали консультационную и психологическую помощь, передавали эти данные в правоохранительные органы для реагирования.

По решению правительства к реестру будут подключены одновременно около 10 тысяч пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими.

Кроме того, Кабмин запретил ввоз в Украину железнодорожных вагонов из Российской Федерации с 20 ноября 2019 года, а не 1 марта 2020, как предполагалось ранее.

Также Николаевский бронетанковый завод был включен в перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, как имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.