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Завтра суд рассмотрит апелляцию по делу Дубневича

Завтра суд рассмотрит апелляцию по делу Дубневича
16:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат Дубневича подал жалобу на решение суда о мере пресечения и просит не избирать никакой меры.

Завтра апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит апелляционную жалобу адвоката на меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций суда Олеся Чемерис.

По ее словам, заседание начнется в 11.00 по адресу: Крестовый переулок, 4.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

Дубневича не устраивает сумма залога: защита готовится подать апелляцию

Прокурор просил суд применить к Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просить не избирать никакой меры пресечения депутату.

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Суд, Апелляция, Решение суда, Ярослав Дубневич, ВАКС.
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