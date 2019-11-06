Бородянский: В Украине нет религиозной войны

Новости Украины:Бородянский сказал, куда жаловаться на "религиозный буллинг".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что в межцерковных отношениях в Украине критически острых конфликтов сейчас нет.

Об этом он сказал в интервью РИСУ.

"Украина является поликонфессионной, мультирелигиозной страной. Я никогда не знал об этом, но мы самая протестантская страна Восточной Европы и баптистская - всей Европы в целом. У нас более 100 религиозных направлений, 36-38 тысяч зарегистрированных религиозных организаций. В этом плане наша страна очень пестрая. И на мой взгляд, если смотреть в таком контексте, мы живем очень мирно. У нас нет критически острых конфликтов, исходя из мониторинга, который проводит Департамент по делам религий и национальностей", - отметил министр.

Отвечая на вопрос, есть ли в Украине религиозная война, он уточнил: "Религиозная война - не могу так сказать. Есть споры, есть сложные диалоги, но война в такой формулировке, как вы говорите - конечно, нет".

В то же время Бородянский заметил, что в случае выявления фактов религиозного буллинга следует обращаться в правоохранительные органы или в Министерство культуры, молодежи и спорта.

"Если вы знаете о таком факте, то вы, на мой взгляд, во-первых должны обращаться или в правоохранительные органы, или к нам. У Министерства молодежи, культуры и спорта есть мониторинговые функции, мы проводим мониторинг и отслеживаем такие вещи. И если мы видим нарушение - разговариваем с теми религиозными организациями, с их руководителями, предстоятелями. Если эти нарушения не устраняются, или там очень грубые нарушения, то тут должны работать правоохранительные органы. Никто не может подменять собой правоохранительную систему. Если какой-либо субъект законодательного поля нарушает закон - есть государственная система превенции или наказания, чтобы таких нарушений не было, или чтобы за такие нарушения была понесена ответственность - административная или уголовная", - подчеркнул член правительства.