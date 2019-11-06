"Очень смешно": Кличко отреагировал на обвинения в госизмене

Новости Украины:Кличко не против проверок НАБУ по обвинению в госизмене.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что обвинения в его адрес в государственной измене являются смехотворными.

Об этом мэр сказал в эфире телеканала "Украина", комментируя информацию СМИ о возбуждении против него и двух его заместителей производства по ряду статей.

"Могу сказать, что этой новости уже почти три недели, сейчас такая волна и так называемые друзья разгоняют эту новость. Могу сказать, что один человек, частное лицо, подал в суд, который обязал НАБУ заняться этим делом. Действительно, мне очень смешно, когда там еще говорится о госизмене. Пожалуйста, пусть проверяют", - прокомментировал Кличко.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство против мэра Киева Виталия Кличко, его двух заместителей и еще двух человек по ряду преступлений, среди которых - злоупотребление властью, растрата имущества, государственная измена и т. п.