НАПК зафиксировал в октябре признаки 104 нарушений законодательства

Новости Украины:НАПК в октябре 2019 года выявил признаки 104 нарушений законодательства в сфере предупреждения коррупции.

Национальное агентство по предупреждению коррупции зафиксировало в октябре 2019 года признаки 104 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба агентства.

"НАПК в октябре 2019 года выявил признаки 104 нарушений законодательства в сфере предупреждения коррупции. Так, уполномоченные лица НАПК составили и направили в суд 70 протоколов об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Из них 9 админпротоколов за несоблюдение требований по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, 1 админпротокол - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности и 2 админпротокола - о невыполнении законных требований НАПК.

"За нарушение сроков представления деклараций составлены 6 админпротоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 6 админпротоколов, 4 админпротокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - отметили в НАПК.

За нарушение порядка представления отчета политической партии Национальное агентство направило в суд 35 админпротоколов за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 5 админпротоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований Национального агентства направлено в суд 2 админпротокола.

"НАПК утвердило 26 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией. Из них по результатам проверок в 20 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - всего более чем 193 млн грн, а также установлены признаки умышленного непредставления 6 деклараций", - сообщили в Национальном агентстве.

Кроме этого, в октябре агентство утвердило 102 решения о результатах полных проверок деклараций.

Также Национальное агентство направило 8 предписаний. Из них 5 предписаний внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предупреждению коррупции, 3 предписания - по результатам проверок государственных органов.