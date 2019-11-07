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Нардеп рассказал, кто в "Слуге народа" хочет отставки генпрокурора Рябошапки

Нардеп рассказал, кто в "Слуге народа" хочет отставки генпрокурора Рябошапки
05:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:По мнению нардепа, собрать необходимые 150 голосов для выражения недоверия генпрокурору вряд ли удастся.

Сбор подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки организовал народный депутат из фракции "Слуга народа", мажоритарщик из Чернигова Антон Поляков. За несколько дней инициативу Полякова поддержали почти 20 нардепов, сообщил заместитель председателя партии "Голос", член комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, передает «Обозреватель».

По мнению Юрчишина, собрать необходимые 150 голосов для выражения недоверия генпрокурору вряд ли удастся.

"Рябошапка только начал свою работу. В нашей сфере, антикоррупции, уже удовлетворено представление на Дубневича. Дело, которое при предыдущем генеральном прокуроре не двигалось, хотя информация была", – обратил он внимание.

"Единственная фракция, которая может без проблем собрать 150 голосов – "Слуга народа", которая и делегировала Рябошапку и изменила, фактически, закон о прокуратуре. У нас теперь Офис генерального прокурора с широкими полномочиями господина Руслана. Поэтому я скептически отношусь к тому, что в ближайшее время может быть собрано достаточное количество голосов", – уточнил политик.

В то же время, Юрчишин признал, что противники Рябошапки есть и у фракции СН.

"Вот такое у нас странное большинство. Если вы анализируете информационное поле, то увидите, что один из крупнейших критиков Рябошапки – представитель "Слуги народа" Дубинский. И группа Бужанский-Куницкий, то есть люди, приближенные к Дубинскому", – отметил депутат.

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Он также рассказал о причинах, по которым Поляков инициировал сбор подписей против Рябошапки.

"Насколько я понимаю, у Антона есть информация о привлечении к коррупционным схемам кого-то из действующих депутатов-мажоритарщиков. Информация передана в прокуратуру. Прокуратура, по моим данным, изучает достоверность предоставленной информации и готовит соответствующие процессуальные действия. У Полякова есть четкое убеждение, что в прокуратуре хотят "похоронить" это дело. Поэтому, не дожидаясь обратной связи, он начал собирать подписи", – пояснил Юрчишин.

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Отставка, Нардеп, Руслан Рябошапка, Слуга народа, Отставка Руслана Рябошапки.
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