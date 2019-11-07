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Четверг, 07.11.2019
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Приметы и обряды на 7 ноября: что категорически нельзя делать сегодня
Приметы и обряды на 7 ноября – что нельзя делать сегодня

Приметы и обряды на 7 ноября: что категорически нельзя делать сегодня

Приметы и обряды на 7 ноября: что категорически нельзя делать сегодня
07:14 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Какой сегодня праздник? Что категорически нельзя делать в четверг, 7 ноября?

Традиции 7 ноября

В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. Полагалось вспомнить всех сирых да убогих, несчастных да обиженных, пожалеть их. В этот день поминали родственников - и дома за столом, и на кладбище, плакали по ним. Из любви к усопшему родственники соблюдали в чистоте и порядке его могилу - место будущего воскресения.

Придя на кладбище, зажигали церковную свечу, молились об умершем, читали акафист об упокоении его души. Умерших поминали, окликая, приносили им пищу (яйца или брагу), чтобы умилостивленные предки способствовали хорошему уро­жаю и благополучию семьи. В некоторых областях полагалось, помянув умерших, ходить к реке или на поле с иконами и просить о хорошем урожае. Делали это потому, что, по поверьям, умершие после сорокового дня со дня кончины могли существенно влиять на дела и своих родных, и всей деревни. Обязательно прибирали могилу, а потом немного молчали, вспоминая дорогого человека. Есть или пить (особенно водку) на кладбище не полагалось. Еду на могиле не оставляли - отдавали ее нищим.

Почитая покойных и часто вспоминая их, не было принято ходить на кладбище просто так, вне родительских дней и дат памяти.

Торгующие зерном с этого дня не должны были переезжать с места на место - иначе не было им удачи в продаже остатков хлеба. Торговцам в этот день вообще запрещалось есть хлеб.

Приметы на 7 ноября:

Если звезды на небе тускло светят, зима будет теплой, а весна - ненастной.

Знаменательные события в истории: 7 ноября 2019 года

На деревьях много листьев - зима будет затяжной и холодной.

Если полакомиться на завтрак листочком подорожника, грядущие холода вам не страшны.

Уронить кольцо в подъезде - будут неприятности в личной жизни.

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