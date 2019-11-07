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Дедовские плачи 2019: традиции и запреты поминального дня

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Дедовские плачи 2019: традиции и запреты поминального дня
09:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В 2019 году стоит вспомнить традиции наших предков и помолиться за усопших родственников.

Дедовские плачи — это поминальный день, который ежегодно отмечается 7 ноября. 

У каждого народа есть свои традиции поминовения почивших родственников и близких людей. Дедовские плачи — это часть славянской культуры. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями и обычаями этого дня.

Традиции Дедовских плачей

7 ноября 2019 года отмечено событием, называемым Дедовскими плачами. Традиции этого дня неизменны, и им следуют уже много веков.

Посещение погостов. Неотъемлемой частью поминовения усопших является поход на кладбище. На могилах обязательно убираются, заменяют увядшие цветы на свежие. В прежние времена убирались с помощью веников: женщинам полагалось мести березовыми, а мужчинам — сделанными из дубовых веток. С помощью веника из чертополоха или зверобоя могилы защищали от разрушений, а с помощью крапивного веника отгоняли злых духов.

Разжигание огня. По традиции на могилах первым делом зажигали свечи, которые горели на протяжении всего визита. Свечи зажигаются по количеству пришедших родственников и знакомых. Огонь считается символом жизни и защищает от злых духов. Также огонь ассоциировали с силой Рода.

Поминальная трапеза. На могилах никогда не ели и не приносили с собой угощений. После посещения кладбища близких приглашали на поминальный обед. На столе никогда не присутствовал алкоголь, а блюда готовили с учетом предпочтений усопших, чтобы задобрить их души и призвать их на помощь в защите всего Рода. Остатками трапезы обязательно делились с нуждающимися, показывая усопшим предкам, что семья может не только обеспечить себя, но и не оставить в нужде тех, кому нужна помощь.

Традиционный плач. В день Дедовских плачей принято оплакивать умерших, и нередко сама природа выражала свою скорбь, посылая на землю осадки. По поверьям, тем, кто в этот день не оплакивает умерших, грозят большие неприятности.

Поминовение усопших. В первую очередь поминают близких родственников, а также друзей.

Приметы и обряды на 7 ноября: что категорически нельзя делать сегодня

Приметы 7 ноября

  • В день Дедовских плачей внимательно наблюдали за погодой. Сухой ясный день указывает на то, что зима будет морозной.
  • Теплая зима будет, если листья падают «лицом» на землю.
  • Нуждающийся по какой-то причине вернул поданную милостыню — в зиму семья узнает о том, что такое голод.
  • Рождение ребенка в поминальный день указывает на то, что младенец по характеру будет похож на кого-то из усопших родственников.
  • Неудачей считается повстречать в этот день воз с зерном.
  • Денежные неудачи ждут того, кто найдет три монеты, лежащие рядом друг с другом.

Традиции поминовения усопших существуют испокон веков, и их соблюдают по сей день. Искренние молитвы помогают почившим обрести Царствие Небесное и избавиться от прегрешений.

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История, Традиции, Поминальные дни, 7 ноября, Примета, Поминальный день, Ноябрь 2019, Дедовские плачи 2019.
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