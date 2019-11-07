Дедовские плачи 2019: традиции и запреты поминального дня

Дедовские плачи — это поминальный день, который ежегодно отмечается 7 ноября.
У каждого народа есть свои традиции поминовения почивших родственников и близких людей. Дедовские плачи — это часть славянской культуры. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями и обычаями этого дня.
Традиции Дедовских плачей
7 ноября 2019 года отмечено событием, называемым Дедовскими плачами. Традиции этого дня неизменны, и им следуют уже много веков.
Посещение погостов. Неотъемлемой частью поминовения усопших является поход на кладбище. На могилах обязательно убираются, заменяют увядшие цветы на свежие. В прежние времена убирались с помощью веников: женщинам полагалось мести березовыми, а мужчинам — сделанными из дубовых веток. С помощью веника из чертополоха или зверобоя могилы защищали от разрушений, а с помощью крапивного веника отгоняли злых духов.
Разжигание огня. По традиции на могилах первым делом зажигали свечи, которые горели на протяжении всего визита. Свечи зажигаются по количеству пришедших родственников и знакомых. Огонь считается символом жизни и защищает от злых духов. Также огонь ассоциировали с силой Рода.
Поминальная трапеза. На могилах никогда не ели и не приносили с собой угощений. После посещения кладбища близких приглашали на поминальный обед. На столе никогда не присутствовал алкоголь, а блюда готовили с учетом предпочтений усопших, чтобы задобрить их души и призвать их на помощь в защите всего Рода. Остатками трапезы обязательно делились с нуждающимися, показывая усопшим предкам, что семья может не только обеспечить себя, но и не оставить в нужде тех, кому нужна помощь.
Традиционный плач. В день Дедовских плачей принято оплакивать умерших, и нередко сама природа выражала свою скорбь, посылая на землю осадки. По поверьям, тем, кто в этот день не оплакивает умерших, грозят большие неприятности.
Поминовение усопших. В первую очередь поминают близких родственников, а также друзей.
Приметы 7 ноября
Традиции поминовения усопших существуют испокон веков, и их соблюдают по сей день. Искренние молитвы помогают почившим обрести Царствие Небесное и избавиться от прегрешений.