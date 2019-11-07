Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы

Новости Украины:Мы подготовили информацию о празднике, а также главные приметы, запреты и традиции этого дня.

8 ноября 2018 года отмечают день святого Великомученика Димитрия. Чествование великомученика в Украине началось сразу после принятия крещения Киевской Руси. Он открыто учил жителей города христианской вере и искоренял плохие привычки.

В народе говорят, что святой Дмитрий приносит зиму. Поэтому, даже если еще тепло и солнечно, встречают день в теплой одежде. По поверью, Дмитрий золотым ключом закрывает землю.

Ключи он будет держать у себя до тех пор, пока за ними не придет святой Юрий (6 мая) и не откроет землю. Также этим днем завершается сезон свадеб. Если какая-то девушка остались просватана, то год для нее считается потерянным.

Что следует делать в этот день

В Дмитриев день с именинами поздравляют всех Дмитриев.

Кроме того, в этот день в народе было принято пить пиво: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит".

Также принято было одеваться тепло – считалось, что это спасет от свирепых морозов зимой.

Что можно просить в Дмитриев День

В Дмитриев день просят:

– о помощи во время военных действий,

– об исцелении болезней глаз,

– о даровании терпения и мужества,

– о прозрении слепых.

Димитрий Солунский особенно почитается у славянских народов. На иконах он изображается в виде воина с копьем и мечом в руках.