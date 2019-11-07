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Следователи ГБР пришли с обысками к владельцу одного из украинских телеканалов

Следователи ГБР пришли с обысками к владельцу одного из украинских телеканалов
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГБР заявляют, что обыски связаны с делом о купле-продаже телеканала.

Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило факт проведения обыска на месте проживания владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Можем подтвердить факт проведения следственных действий у собственника телеканала", - сказала она.

При этом Иванова отметила, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала.

Сколько и откуда: ГБР проанализирует доходы Порошенко за время его президентства

Ранее на сайте телеканала "Прямой" сообщалось, что обыск у Макеенко проводит следователь, который отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. При этом он сообщил, что обыск проводится согласно постановлению суда, однако отказался сообщать, какого именно и по какому делу.

ГБР проводит расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова. 

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Все по теме:

ГБР, Владимир Макеенко, Обыски, Телеканал "Прямой", Владелец канала.
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