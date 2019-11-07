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Четверг, 07.11.2019
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Сколько и откуда: ГБР проанализирует доходы Порошенко за время его президентства

Сколько и откуда: ГБР проанализирует доходы Порошенко за время его президентства
09:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении Пенсионного фонда Украины.

Печерский районный суд Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований проанализировать суммы начисления зарплаты и доходов, уплаченных страховых взносов бывшим президентом Украины Петром Порошенко за пятилетний период.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, соответствующее решение 30 октября принял следственный судья Олег Белоцерковец.

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Елены Осетровой о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении Пенсионного фонда Украины.

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В ГБР поступило заявление от адвоката Елены Исаевской о совершении уголовного преступления из содержания которого следует, что вероятно экс-президент и должностные лица органов таможенной и пограничной служб организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов.

В уголовном производстве ГБР от 5 августа 2019 года расследуется возможная организация незаконной переправки лиц через госграницу с использованием заведомо поддельных документов бывшим президентом и должностными лицами органов государственной таможенной и пограничной служб, а также предположительно подделка документов и использование поддельных документов с целью незаконной переправки лиц через государственную границу, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.332, ч.4 ст.358, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

В постановлении Печерского райсуда сказано, что суд предоставляет группе следователей Первого управления организации досудебных расследований ГБР Павлу Сегеде, Алексею Роженко, Дмитрию Егорову, Александру Гульченко, Дмитрию Подласому, Анне Сергеевой, Елене Осетровой, Роману Васюте, Александру Трохлюку, Максиму Козлову, Ирине Петричук и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к запрашиваемым документам, находящимся во владении Пенсионного фонда.

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Эти документы содержат сведения относительно сумм начисления зарплаты, сумм начисления доходов, сумм уплаченных страховых взносов бывшего президента за период с 7 июня 2014 года по 19 мая 2019 года.

Кроме того, суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, который следует исчислять со дня вынесения постановления следственным судьей - от 30 октября.

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Петр Порошенко, Расследование, ГБР, Пенсионный Фонд Украины, Пятый президент.
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