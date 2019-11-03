Активы банка Порошенко сократились почти в трое

Новости Бизнеса:В целом за 9 месяцев активы банка снизились почти в 3,1 раза, а обязательства – в 3,4 раза.

Активы АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ, Киев) за третий квартал 2019 года уменьшились на 53,8% – до 3,065 млрд гривен.

Об свидетельствуют данные квартального отчета банка.

Согласно отчету, денежные средства и их эквиваленты сократились в 9,5 раз – до 273,59 млн гривен, финансовые активы, рассчитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, – в 2,3 раза.

Обязательства МИБ в третьем квартале уменьшились в 2,3 раза – до 2,666 млрд гривен, в том числе средства клиентов – в 2,9 раза, до 2,08 млрд гривен.

Чистая прибыль банка за третий квартал 2019 года составила 17,78 млн гривен, что на 17,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В целом по итогам января-сентября 2019 года чистая прибыль составила 50,53 млн гривен, что на 31,1% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

Чистый процентный доход за девять месяцев текущего года снизился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до 111,62 млн гривен.

Собственный капитал банка с начала года увеличился на 14,5% – до 398,84 млн гривен, в том числе уставный капитал – на 21,7% до 333,60 млн гривен.

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года. Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин – 2,5994% и 2,5984% соответственно, Алексей Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

По размеру общих активов на 1 июля 2019 года МИБ, по данным Нацбанка, занимал 24-е место среди 76 действовавших банков.