Новости Украины:Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, отменяющий документ о согласии на обработку персональных данных.

В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных, сообщил в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине немного меньше бюрократии. Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных". В любых госучреждениях, в школах, в больницах - везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. В комментариях под постом украинцы написали еще кучу примеров, где он появляется. Кстати, часто этим грешит и бизнес ", - отметил он.

По словам Дубилета, проблема в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.

"Наш закон был "вдохновлен" законом европейских стран. Европейцев трудно заподозрить в неуважительном отношении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, они, конечно, не заполняют. И вот, вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает ", - добавил чиновник.

Он также отметил, что только принять закон будет недостаточно. "После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем учить бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию", - подытожил Дубилет.

Как сообщалось, ранее Дубилет заявлял, что изучает возможность отмены согласия на обработку персональных данных, где это возможно.

Сообщалось также, что Кабмин на заседании 6 ноября должен был согласовать, в частности, проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите персональных данных относительно форм и условий предоставления согласия на обработку персональных данных".