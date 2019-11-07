Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ

Новости Украины:Указ об увольнении Богдана Тиводара опубликован на сайте президента Украины.

Президент Владимир Зеленский освободил Богдана Тиводара от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и назначил руководителей управлений спецслужбы в шести областях.

Соответствующие указы №813/2019 - №819/2019 опубликованы на сайте главы государства.

"Освободить Тиводара Богдана Михайловича от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе №813/2019.

В то же время Президент назначил Анатолия Денисенко начальником управления СБУ в Винницкой области; Павла Данюкова - в Волынской области; Сергея Заяца - в Ивано-Франковской области; Евгения Борзилова - в Полтавской области; Юрия Борейчука - в Тернопольской области и Сергея Криворучко - в Херсонской области.

Вместе с тем указом №820/2019 глава государства осовободил Андрея Олейника от должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области.