Старался для ВМФ РФ: СБУ задержала экс-руководителя государственного завода

Новости Украины:Злоумышленник также имел договоренность с таможенниками.

В Запорожской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность бывшего руководителя госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Он был коммерческим директором завода, производящего продукцию двойного назначения, которая используется на военных судах, в частности ВМФ РФ. Оборудование якобы для гражданских нужд организатор заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками. Они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления проверочных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов, утверждают в спецслужбе.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали организатора вместе с сообщником на таможенном посту «Мелитополь» во время оформления оборудования, предназначенного для охлаждения жидкости на военных кораблях.

В ходе обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей к военному оборудованию и бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки. Также обнаружена компьютерная техника и переписка с заказчиками в России.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников таможенного поста, причастных к сделке.