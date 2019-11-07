Скачать
Четверг, 07.11.2019
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Старался для ВМФ РФ: СБУ задержала экс-руководителя государственного завода

Старался для ВМФ РФ: СБУ задержала экс-руководителя государственного завода
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Злоумышленник также имел договоренность с таможенниками.

В Запорожской области Служба безопасности Украины пресекла деятельность бывшего руководителя госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в Россию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Он был коммерческим директором завода, производящего продукцию двойного назначения, которая используется на военных судах, в частности ВМФ РФ. Оборудование якобы для гражданских нужд организатор заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками. Они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления проверочных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов, утверждают в спецслужбе. 

Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали организатора вместе с сообщником на таможенном посту «Мелитополь» во время оформления оборудования, предназначенного для охлаждения жидкости на военных кораблях.

В ходе обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей к военному оборудованию и бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки. Также обнаружена компьютерная техника и переписка с заказчиками в России.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников таможенного поста, причастных к сделке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Россия, РФ, ВМФ РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
05 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь