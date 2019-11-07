Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список

Новости Украины:Президент назначил начальников региональных управлений СБУ в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых начальников управлений Службы безопасности Украины в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской и Херсонской областях.

Соответствующие указы №№814/2019-819/2019 от 7 ноября опубликованы на официальном сайте главы государства.

Зеленский назначил начальниками СБУ:

- Анатолия Денисенко в Винницкой области;

- Павла Данюкова в Волынской области;

- Сергея Зайца в Ивано-Франковской области;

- Евгения Борзилова в Полтавской области;

- Юрия Борейчука в Тернопольской области;

- Сергея Криворучко в Херсонской области.

Кроме того, Зеленский в четверг указом №820/2019 уволил Андрея Олийныка с должности начальника управления СБУ в Днепропетровской области.

Как сообщалось, 7 ноября Зеленский освободил Богдана Тиводара от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности.

Напомним, президент сменил начальника СБУ в Черкасской области. Юрия Погасия назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.