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Зеленский за рулем Tesla: Мы следим за голосованиями всех "слуг народа" (Видео)

Зеленский за рулем Tesla: Мы следим за голосованиями всех "слуг народа" (Видео)
19:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины:Владимир Зеленский рассказал, что его команда следит за депутатами от "Слуги народа".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в конце года будут сделаны выводы о соблюдении народными депутатами из фракции "Слуга народа" внутрипартийной дисциплины при голосованиях.

"Не только там какие-то такие, скажем так, позорные смс, они тоже есть, есть позорные слухи, но я сейчас очень рад, что это пока что только слухи. Есть минусы в отношении статистики голосования того или иного депутата, но мы за всем этим следим, и серьёзные выводы будут сделаны до конца этого года. То есть каждый депутат должен понимать, что он должен голосовать за законы, которые нужны обществу. И не все законопроекты популярные, не просто так же их не принимали депутаты Верховной Рады в течение 30 лет", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla.

Видео доступно на страничке Офиса президента в Facebook:

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Зеленский указал, что есть такая честная договоренность, что если 70% партии "Слуга народа" за тот или иной законопроект накануне голосования, то все депутаты голосуют. "Поэтому мы очень внимательно, и я лично следим за статистикой", - отметил он.

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Tesla, Владимир Зеленский, Слуга народа, Офис Президента.
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