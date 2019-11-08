"Сигнал там будет": Минкульт намерен запустить украинский канал в ОРДЛО

Новости Украины:80% жителей оккупированного Донбасса смогут смотреть украинский телеканал.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский утверждает, что Украина в состоянии в течение трех месяцев наладить передачу телевизионного сигнала на оккупированные территории Донбасса.

"Мы знаем, как доставить сигнал около 80% жителям оккупированных территорий, мы проводили уже эксперименты, и мы это сделаем, и сигнал там будет. В течение трех месяцев мы можем это сделать", - сказал Бородянский в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг.

Он также отметил, что телевещание на оккупированные территории будет вести государственный украинский телеканал.

"Это будет государственный канал, который будет на базе нашего иновещания - UA ТВ. На первом этапе это будет развлекательный информационный канал, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинские и информационное вещание, которое будет государственным вещанием. У нас есть четкое представление как это будет происходить", - рассказал Бородянский.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что вещание на этом канале будет на русском языке, Бородянский сказал: "Я допускаю вещание на двух языках (украинском и русском – Ред.)".