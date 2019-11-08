Посол Франции о конфликте на Донбассе: Пришло уже время для мира

Новости Украины:Посол Франции говорит, что Макрон делает все, чтобы встреча в Нормандском формате состоялась как можно скорее .

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен отмечает, что разведение войск на трех участках линии разграничения на Донбассе является одним из условий встречи в Нормандском формате, и президент Франции Эмманюэль Макрон делает всё для скорейшего ее проведения.

"Вы знаете, что президент Макрон делает всё, чтобы этот саммит состоялся как можно быстрее в Париже. И будет разговор в ближайшие дни с президентом Зеленским по этому вопросу", - сказал он на брифинге в четверг в Золотом.

Этьен де Понсен указал, что конфликт на Донбассе длится слишком долго, и "пришло уже время для мира и мирных переговоров".

В свою очередь посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен выразила надежду, что 8 ноября и на участке Богдановка-Петровское начнется разведение сил. "Было важно поговорить с людьми, о том, как они чувствуют себя после разведения. Я лично надеюсь, что это станет началом дальнейших разведений, что это не конец разведения", - отметила она.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что, как сказал сопровождающий дипломатов помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, украинская власть сделала всё, что обязалась, чтобы "поехать на встречу с россиянами, и чтобы россияне покинули эту часть страны (Украины – Ред.)". "И это разведение является подготовкой к будущей встрече (в Нормандском формате – Ред.)", - добавил он.

По мнению Тейлора, очень важно, что после того, как Вооруженные силы Украины покинут территории возле участков разведения, туда зашли полицейские и нацгвардейцы Украины.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что для нее было важно услышать людей, которые живут на данных территориях, после разведения войск. "Совместно с правительствами других стран правительство Великобритании оказывало большую поддержку Украине в период этого конфликта, и мы продолжим оказывать эту поддержку украинскому правительству и народу Украины", - подчеркнула она.