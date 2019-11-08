8 ноября – приметы и традиции в Дмитриев день

Новости Украины:Сегодня, 8 ноября – какой праздник? Этот день в народе называют по-разному: день Дмитрия Солунского; Дмитриев (Дмитров) день; Михайлов день.

Традиции 8 ноября

По древней традиции, суббота перед этим праздником - день поминовения, который установлен Дмитрием Донским по воинам, павшим на Куликовом поле.

Считалось, что в этот день души умерших прилетают на могилы в образе птиц, которым и предназначено поминальное угощение. Поэтому на могилах рассыпают зерно или кладут поминальную кутью. Прилетают они и туда, где при жизни умершие очень любили бывать, навещают родных, любуются на детей и внуков.

В этот день традиционно пекли блины, которыми предваряется поминальная трапеза. Снимая со сковороды первый блин, надо обязательно сказать: "Помяни, Господи, честных родителей".

Приметы на 8 ноября

Живы родители - почитай, умерли - поминай.

Если на Дмитрия оттеплеет - и всей матушке-зиме быть с мокрыми теплинами.

Коли Дмитриев день со снегом, то и Пасха со снегом.

Дмитрий на снегу - весна поздняя.

Коли в этот день холод и снег, весна поздняя и холодная, а если оттепель - зима и весна теплые.

До Дмитра девка хитра; а после Дмитра еще хитрее (выйдет замуж).

Дмитриев день перевоза не ждет

Дмитрова суббота - кутейникам работа.

В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит.

До Дмитриевой субботы зима не становится.

В ноябре морозы на всю Русь оковы куют.

В ноябре тепло морозу не указ.

Ноябрь не устыдится - теплом поманит, да градом ранит.