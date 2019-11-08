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В Украине сегодня пишут ежегодный радиодиктант

В Украине сегодня пишут ежегодный радиодиктант
09:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинская радио проведет ежегодную акцию Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Сегодня тысячи сторонников украинского языка примут участие в традиционном Всеукраинском радиодиктанте национального единства.

Диктант ежегодно проводят ко Дню украинской письменности и языка, в нем принимают участие украинцы по всему миру.

В этом году конкурс проводится уже в девятнадцатый раз.

Текст диктанта традиционно зачитает доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, педагог и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко. Он пишет текст для диктанта уже тринадцать лет.

Когда радиодиктант в Украине?

Общенациональный диктант проводится накануне Дня украинской письменности и языка, который отмечают 9 ноября.

В этом году диктант пришелся на пятницу, 8 ноября. Его трансляция начнется в 11:20.

На каком канале радиодиктант?

Александр Авраменко зачитает текст диктанта в студии Общественного радио "UA: Українське".

Онлайн-трансляция диктанта по украинскому языку также будет осуществляться телеканалом "UA: ПЕРШИЙ".

Главной локацией радтодиктанта в этом году станет Национальная библиотека имени Владимира Вернадского.

Текст радиодиктанта зачитает доцент КУБГ Александр Авраменко / фото suspilne.media

Как принять участие в радиодиктанте

В этом году диктант будет проводиться по новым правилам. Приобщиться к нему может любой желающий, как в Украине, так и за ее пределами.

Пишут диктант только от руки. Тем, кто хочет принять участие в конкурсе на написание диктанта без ошибок, следует сфотографировать или отсканировать написанный текст, и в течение 15 минут после окончания диктанта отправить его на электронную почту [email protected]

Все желающие могут также принять участие в конкурсе на лучшее сочинение. Тема сочинения будет объявлена во время эфира.

Для участия следует отправить готовое сочинение по адресу Киев, 01001, ул. Крещатик, 26, UA: Украинское радио. Или – на электронную почту [email protected] (с пометкой «Твір»).

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В тексте диктанта 2019 будут слова, которые проверят знание норм нового украинского правописания. Организаторы рекомендуют пересмотреть их заблаговременно. Уже в 12:00 правильный текст диктанта опубликуют на "UA:Українське" и "UA:Суспільне", чтобы написание можно было проверить сразу. Присланные после публикации тексты организаторы принимать не будут.

Напомним, в прошлом году диктант состоялся 9 ноября. В нем, среди прочих, приняли участие иностранные студенты и дипломаты.

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Украинский язык, Диктант, Радиодиктант, Александр Авраменко, День украинской письменности и языка.
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