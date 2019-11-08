Грузовики не пускают в Киев: что произошло

Новости Украины:Киевские власти ограничивают въезд в город грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик.

С 7 ноября будет ограничен въезд грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в пределы Киева в часы пик с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00.

Как сообщает пресс-служба КГГА, внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

"Речь идет о том, что в часы пик – вечер и утро – мы будем ограничивать въезд: то есть фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - заявил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля.

По данным советника киевского городского головы Максима Бахматова, за сутки в Киев въезжает до 50 000 грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологии. Кроме того, по его словам, большая часть грузовиков проезжает через киевский Южный мостовой переход, нагрузка на который сегодня в шесть раз превышает проектную.

Во время, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими путями:

просп. Бажана;

Южный мостовой переход через р. Днепр;

Столичное шоссе;

ул. Академика Заболотного;

Площадь Одесская,

Большая кольцевая дорога;

просп. Академика Палладина;

ул. Городская;

Гостомельское шоссе;

Новая дорога;

просп. Минский;

площадь Тараса Шевченко;

ул. Полярная;

ул. Богатырская;

площадь Тульская;

просп. Степана Бандеры;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина)

площадь Керченский;

ул. Братиславская;

просп. Броварской.

Напомним, с 5 ноября пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко закрывают на ремонт . Ожидается, что проход для пешеходов откроют после завершения первой части работ уже до конца 2019 года. Полностью комплекс работ планируют завершить в июне 2020 года.