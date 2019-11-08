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Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст

Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:8 ноября в 11:20 состоялся всеукраинский радиодиктант национального единства.

В пятницу, 8 ноября, в Украине прошел радиодиктант национального единства, который ежегодно проводят ко Дню украинской письменности и языка.

В этом году конкурс проводится уже в девятнадцатый раз. Участие в нем принимают украинцы по всему миру.

Текст диктанта традиционно зачитал доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, педагог и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко. Он пишет текст для диктанта уже тринадцать лет.

Текст радиодиктанта можно было передать в течение 15 минут с момента окончания акции и только по электронной почте на адрес [email protected]

В 12:00 текст радиодиктанта обнародовали на сайтах Общественного вещателя: Украинское радио и UA: Cуспільне мовлення.

Радиодиктант — видео

Від бересту — до «цифри»

Сивочолий чернець Нестор, схилившись над столом, пише історію свого народу. Цей епізод, увічнений у мармурі, — красномовне свідчення того, що люди здавна прагнули зберегти інформацію для своїх нащадків.

Колись історію свого життя наші пращури писали на камені, глині, бересті, потім — на папері, а ще пізніше світ завоювали машинні носії інформації: циліндри Едісона, грамофонні платівки, магнітні стрічки й диски. До речі, прообраз сучасного диска понад пів століття тому розробив В’ячеслав Петров — аспірант Київського інституту кібернетики.

Нині ж — ера цифрових технологій, що допомагають миттєво надсилати листи за тисячі кілометрів, а через вебкамеру бачитися й спілкуватися з рідними наживо. Власне, цей винахід дає змогу Українському радіо передавати сигнал в різні куточки планети, гуртуючи нас навколо диктанту в День української писемности та мови.

Хоч оцифровування й полегшує нам спілкування, проте живе слово має свою чарівну силу. Справді, дохристиянські пісні «На Івана, на Купала», «Ой весно, весно, днем красна» й тисячі інших дійшли до нас не в глині, бересті чи «цифрі», а через живе слово, що передавали наші предки з уст в уста, єднаючи нас в українську родину.

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Кроме того, дополнительно пройдет конкурс на лучшее сочинение.

Тему сочинения объявили в начале эфира, в 11:00. Его вместе с текстом радиодиктанта нужно будет прислать до 10 ноября по адресу: Киев, 1001, ул. Крещатик, д. 26 UA: Украинский радио или по электронной почте [email protected] с пометкой Сочинение.

Десять лучших сочинений отметят призами.

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Украинский язык, Диктант, Радиодиктант, Александр Авраменко, День украинской письменности и языка.
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