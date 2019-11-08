Новости Украины:Оксана Коляда сообщила, что вариант законопроекта готовился двумя рабочими группами, которые работали при Министерстве по делам ветеранов и в Офисе президента.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляет, что готовится законопроект по защите пленных в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом она сказала во время презентации готовящегося законопроекта с рабочим названием ”О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины”.

По ее словам, существующий на сегодняшний день вариант законопроекта готовился двумя рабочими группами, которые работали при Министерстве по делам ветеранов и в Офисе президента Украины.

Как сказала Коляда, ”должны закончиться в конце концов вопросы ручного урегулирования, какой-то точечной помощи этим людям как в плане финансовой, правовой помощи их семьям, когда они находятся в заключении, а также после их возвращения - вопросы социальной, психологической поддержки, медицинского обеспечения”.

Коляда сообщила, что при подготовке законопроекта проходили встречи с освобожденными политзаключенными и их семьями, а также с семьями тех, кто сейчас находится в заключении.

По ее словам, стало понятно, что ”не может комиссия, возможно, по каким-то субъективным факторам, принимать или не принимать решение о выплате финансовой помощи ... определять, одноразовая эта помощь или она должна быть многократной”.

Министр заявила, что пока это не конечный вариант, а ”первый шаг к публичному обсуждению норм этого законопроекта”. «Я знаю стопроцентно, что Офис президента будет предлагать президенту внести этот законопроект как неотложный”, - сказала Коляда.

По словам министра, в законопроекте должны быть определены и категории лиц - это ”лица, лишенные свободы по политическим мотивам, гражданские заложники и военнопленные”.

Во время презентации представитель общественной организации Stabilisation Support Services Ирина Лоюк заявила, что законопроектом предусмотрена денежная помощь семьям и лицам, которые лишены сейчас свободы.

Как сказала Лоюк, единовременное пособие будет выплачиваться раз в год, а также предусмотрена такая же помощь после освобождения человека.

По ее словам, также предусмотрена бесплатная медицинская помощь, в том числе психологические услуги. Лоюк подчеркнула, что должно быть содействие в трудоустройстве, в том числе переобучении, сохранении места работы на время пребывания в плену, на время лишения свободы.

Она сообщила, что законопроектом предусмотрено зачисление времени лишения свободы в страховой стаж.

По ее словам, также законопроектом предусмотрено возмещение расходов на правовую помощь, отсрочка платежей по обязательствам, освобождение от уплаты налогов, а также освобождение от необходимости погашать кредиты перед финансовыми учреждениями, банками и погашать проценты.

Как добавила Лоюк, также планируется обеспечение жильем для временного проживания лиц, которые были освобождены из плена и нуждаются в таком жилье.

Она сообщила, что вводится реестр лиц, которые были лишены свободы. При этом закон не будет касаться лиц, которые совершали преступления против Украины и в отношении которых вступило в законную силу решение суда.

Также законопроект коснется тех людей, которые находились в плену в разный период с 2014 года.