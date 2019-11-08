Денисова обратилась к Москальковой по поводу Каракашева

Новости Украины:Людмила Денисова просит Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры по соблюдению прав незаконно осужденного в РФ украинца Евгения Каракашева

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит свою российскую коллегу Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры по соблюдению прав незаконно осужденного в РФ украинца Евгения Каракашева, которого второй раз незаконно поместили в ШИЗО.

Об этом Денисова написала в Facebook.

В отношении осужденного по политически мотивированным обвинениям активиста из Евпатории, гражданина Украины Каракашева принято незаконное решение о его переводе на один год в единое помещение камерного типа с более строгими условиями содержания, подчеркнула она.

”По уточненной информации, гражданина Украины уже второй раз незаконно помещают в штрафной изолятор по надуманным обвинениям за якобы нарушение формы одежды. Такие действия работников пенитенциарного учреждения связаны с принятым в РФ законом, который обязывает ФСИН содержать осужденных, состоящих на профилактическом учете по так называемым экстремистским статьям, в отдельных помещениях исправительного учреждения. Средств на строительство таких помещений не выделено, поэтому администрация пенитенциарного учреждения таким образом пытается выполнять нормы закона, который вступает в законную силу с 2020 года”, - заявила омбудсмен.

По словам Денисовой, принятие таких решений носит систематический характер, поскольку применялось в отношении Александра Шумкова, Владимира Балуха и других политических заключенных Кремля.

”Также, по имеющейся информации, у Каракашева имеются проблемы со здоровьем. Он жалуется на сильную боль в спине. Поэтому обращаюсь к уполномоченному РФ по правам человека принять безотлагательные меры по обеспечению соответствующих условий содержания и оказанию квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, в пределах своих полномочий буду способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного решения, чтобы восстановить нарушенные права гражданина Украины”, - подчеркнула Денисова.

Как сообщалось ранее, 1 февраля 2018 года российские силовики задержали Каракашева в оккупированной Евпатории по подозрению в экстремистских высказываниях в соцсети ”ВКонтакте”.

Позже суд в Ростове-на-Дону приговорил Каракашева к 6 годам колонии общего режима.

15 августа 2019 года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.