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Дерзкое нападение на главного эксперта антикоррупционной группы РПР: полиция начала расследование

Дерзкое нападение на главного эксперта антикоррупционной группы РПР: полиция начала расследование
15:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Полиция предварительно квалифицировала нападение как хулиганство.

Полиция начала расследование по факту нападения на главного эксперта антикоррупционной группы Реанимационный пакет реформ (РПР) Александра Леменова.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, полиция предварительно квалифицировала нападение как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и начала расследование.

За соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

”Также следствие должно дать ответ, связано ли это преступление в отношении члена кадровой комиссии с его деятельностью по реформированию органов прокуратуры. Ход расследования находится на контроле ГПУ”, - заявляют в Генпрокуратуре.

В Киеве на Днепре затонула Яхта

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 ноября, в Киеве двое молодчиков напали на главного эксперта антикоррупционной группы РПР Леменова. Его ударили по голове и применили слезоточивый газ.

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Киев, Полиция, Генеральная прокуратуа, Александр Леменов.
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