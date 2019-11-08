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Украина против РФ: Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать дело

Украина против РФ: Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать дело
18:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Международный суд ООН отказал в рассмотрении возражений РФ о наличии юрисдикции суда в данном деле

Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды).

Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

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Согласно сообщению, обнародованному на сайте Международного суда ООН, судьи отклонили все возражения РФ.

В частности, 13 голосами против 3 суд отклонил предварительное возражение РФ и подтвердил, что обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с Конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

"Единогласно отклоняет предварительное возражение, выдвинутое Российской Федерацией в отношении приемлемости заявления Украины в отношении требований в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - идет речь в пресс-релизе.

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Украина, Россия, ООН, РФ, Международный суд ООН.
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