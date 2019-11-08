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Супрун подаст апелляцию на решение суда по ее иску к Дубинскому

Супрун подаст апелляцию на решение суда по ее иску к Дубинскому
23:58 Пт, 8 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Иск Супрун против Дубинского: Экс-и.о. министра здравоохранения подаст апелляцию на решение суда.

Экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун намерена подать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который отказал в удовлетворении ее иска к депутату и бывшему ведущему телеканала 1+1 Александру Дубинскому.

"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснования такого решения. Решение Соломенского суда по моему иску является плохим сигналом, ведь означает, что люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства. Только получим обоснования решения - подадим апелляцию. Буду держать в курсе", - написала Супрун на своей странице в сети Фейсбук.

Экс-глава Минздрава считает, что "судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь".

"Показательно в самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях", - подчеркнула Супрун.

Про ее словам, "адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, имеющим право критиковать чиновников, гражданином, который имеет право на собственное мнение, или народным депутатом".

"Например, как только шла речь о соблюдении журналистских стандартов, адвокаты переключались на дискурс о депутатстве или акцентировали внимание, что Дубинский позиционирует себя журналистом, однако доказательств такой деятельности предоставить не могли. И так по кругу", - отметила Супрун.

Она напомнила, что Минздрав и она лично "регулярно становились объектами информационных атак Дубинского", поэтому 7 мая 2019 года Супрун подала иск в суд о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

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Напоминаем, в мае 2019 года Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против Дубинского относительно обнародованной им информации об отмывании бюджетных средств через фонд "Защита патриотов". Также Супрун назвала обнародованные Дубинским материалы "заказными" и направленными против реформирования системы здравоохранения.

Ранее, в начале мая Дубинский на своем сайте обнародовал информацию о хищениях через общественную организацию "Защита патриотов", которую возглавляет супруг Супрун Марко Супрун, 20 млн грн, выделенных на подготовку и повышение квалификации медперсонала. Минздрав опроверг эту информацию и заявил, что она не подтверждена настоящими документами.

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Суд, Иск, Ульяна Супрун, Александр Дубинский.
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