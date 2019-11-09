Скачать
Суббота, 09.11.2019
У "Слуги народа" считают, что наступление на свободу слова является недопустимым
У "Слуги народа" считают, что наступление на свободу слова является недопустимым
Украина против России: в МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде
В МИД рассказали о следующих шагах в Международном суде
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами" (Фото)
Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами" (Фото)

У "Слуги народа" считают, что наступление на свободу слова является недопустимым

У "Слуги народа" считают, что наступление на свободу слова является недопустимым
00:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Нардеп Роман Грищук: Любое наступление на свободу слова является "красной линией".

Любое наступление на свободу слова, даже ради борьбы с “медиакиллерством”, является недопустимым.

Об этом заявил нардеп от “Слуги Народа” Роман Грищук в эфире программы Bihus.Info “Ролевые Игры”.

“Есть такая тяжелая черта, которую властям и представителям власти сложно пройти - между медиакиллерством и журналистикой. Потому что это - две разные вещи, но медиакиллерство прикрывается журналистикой. И когда идут какие-то законы, которые направлены против медиакиллерства - они идут против журналистики. Это - неправильно”, – заявил Роман Грищук.

Нардеп заверил, что для него лично любое наступление на СМИ является “красной линией”, которую нельзя переступать.

Нардеп рассказал, кто в "Слуге народа" хочет отставки генпрокурора Рябошапки

“Как бы это не хотелось сделать, - понимая, что часть журналистов прикрывается журналистским именем, используя эту профессию ради медиакиллерства”, - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свобода слова, Слуга народа, Роман Грищук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
02 Продукты, которые не следует совмещать в повседневном питании
03 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
04 "Это полная победа": Зеркаль о решении Международного суда ООН
05 Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия R&D-центра в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
The New York Times исправило карту Украины без Крыма
The New York Times исправило карту Украины без Крыма
Додон хочет избежать досрочных выборов парламента
Додон хочет избежать досрочных выборов парламента
Сайдик поприветствовал разведение войск под Петровским 9 ноября
Сайдик приветствует разведение войск под Петровским
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу &quot;Семейство Кардашян&quot; (Фото)
Кортни решила уйти из известного реалити-шоу "Семейство Кардашян" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь