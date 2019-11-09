У "Слуги народа" считают, что наступление на свободу слова является недопустимым

Новости Украины:Нардеп Роман Грищук: Любое наступление на свободу слова является "красной линией".

Любое наступление на свободу слова, даже ради борьбы с “медиакиллерством”, является недопустимым.

Об этом заявил нардеп от “Слуги Народа” Роман Грищук в эфире программы Bihus.Info “Ролевые Игры”.

“Есть такая тяжелая черта, которую властям и представителям власти сложно пройти - между медиакиллерством и журналистикой. Потому что это - две разные вещи, но медиакиллерство прикрывается журналистикой. И когда идут какие-то законы, которые направлены против медиакиллерства - они идут против журналистики. Это - неправильно”, – заявил Роман Грищук.

Нардеп заверил, что для него лично любое наступление на СМИ является “красной линией”, которую нельзя переступать.

“Как бы это не хотелось сделать, - понимая, что часть журналистов прикрывается журналистским именем, используя эту профессию ради медиакиллерства”, - подчеркнул он.