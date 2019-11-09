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МВД планирует ужесточить наказание за "пьяное" вождение

МВД планирует ужесточить наказание за "пьяное" вождение
01:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости Украины:Заместитель министра внутренних дел хочет ввести более жесткое наказание за вождение в нетрезвом состоянии.

Министерство внутренних дел Украины предложило ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии и в дополнение к штрафам ввести административный арест на 5, 10 или 15 суток. При этом ответственность за это правонарушение МВД хочет вернуть из Уголовного кодекса в Административный. Законопроект подадут в Верховную Раду уже в ближайшие недели, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает «Обозреватель».

"За 2018 год было составлено 115 000 протоколов о вождении в нетрезвом состоянии. Это просто ужас. И это только те лица, которых патрульная полиция остановила и оформила. А сколько было тех, кто проехали мимо и доехали пьяными домой?" – возмутился Геращенко.

По его мнению, размер штрафов (несмотря на значительные суммы до 50 тысяч грн) не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем.

"При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения гораздо сложнее, чем оформление административного правонарушения", – обратил он внимание. Геращенко также разъяснил, в каких случаях водителя смогут посадить в тюрьму: "Первый раз – или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить, – то может быть арест".

В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.

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"Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в состоянии опьянения, то будет принимать решение поместить его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посидите. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызвать себе такси, а хотят ездить по городу навеселе. И это часто заканчивается ужасными трагедиями", – добавил Геращенко.

Заместитель министра призвал "остановить убийц на дорогах, которые, несмотря на ужасную статистику, все равно выпьют и садятся за руль".

"Вызывайте своих родственников, друзей, которые трезвые. Заказывайте услугу такси, когда таксист садится за руль вашей машины. Но не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения", – посоветовал он.

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МВД, Водитель, Антон Геращенко.
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