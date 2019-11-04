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Аваков договорился с руководством Airbus о поставках новых вертолетов для МВД

Аваков договорился с руководством Airbus о поставках новых вертолетов для МВД
19:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Аваков заявил о планах открытия представительства Airbus в Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерениях открытия представительства Европейского авиастроительного концерна Airbus Group NV в Украине по итогам встречи с вице-президентом дочерней французской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном (Oliviez Michalon).

Об этом написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра… В планах - открытие представительства Airbus в Украине", - написал он.

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По его словам, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии еще 10 вертолетов моделей Н225, Н145 и Н125.

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Airbus, МВД, Арсен Аваков, Оливье Мишелон.
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