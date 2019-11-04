Аваков договорился с руководством Airbus о поставках новых вертолетов для МВД

Новости Украины:Аваков заявил о планах открытия представительства Airbus в Украине.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о намерениях открытия представительства Европейского авиастроительного концерна Airbus Group NV в Украине по итогам встречи с вице-президентом дочерней французской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном (Oliviez Michalon).

Об этом написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра… В планах - открытие представительства Airbus в Украине", - написал он.

В Оксфорді з віцепрезидентом @AirbusHeli Олів’є Мішелоном обговорили поставку гвинтокрилів для #АвіаціяМВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру.НПУ,ДПСУ,ДСНС,НГУ отримають ще 10 вертольотів Н225, Н145,Н125.У планах - відкриття представництва Airbus в Україні.Міцнішаємо! pic.twitter.com/SgEcdlfKwU — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 4, 2019

По его словам, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии еще 10 вертолетов моделей Н225, Н145 и Н125.