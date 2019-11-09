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Эксперт: Из-за открытия рынка земли бесплатную приватизацию могут ограничить

Эксперт: Из-за открытия рынка земли бесплатную приватизацию могут ограничить
06:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Андрей Григоренко уверен, что раздавать землю государство долго не будет.

Земельный кодекс Украины гарантирует, что украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли под различные цели. Все, что нужно, – быть совершеннолетним и иметь паспорт Украины. Но раздавать землю государство долго не будет. В планах правительства сделать землю товаром. Поэтому норма о бесплатной приватизации не вписывается в новую модель. Ввести продажу земли планируют 1 октября 2020 года.

Как рассказал сайту "Сегодня" юрист практики земельного права Андрей Григоренко, уже и сейчас получить землю не так просто. Сфера бесплатной приватизации земли остается одной из самых коррупционных, начиная от уровня местной власти и заканчивая Госгеокадастром.

"Не обходится и без судебных разбирательств неправомерных действий соответствующего органа – распорядителя земельного участка", – рассказывает Григоренко.

Однако попробовать получить землю стоит. Пока в проектах о запуске рынка ничего не говорится об отмене бесплатной приватизации, но они предполагают свободные куплю-продажу земель государственной и коммунальной собственности, отмечает партнер юридической компании EQUITY Вячеслав Краглевич. Это существенно может уменьшить количество "свободных" для приватизации земель.

Продажа земли: что об этом думают украинцы

"Я прошел весь путь по получению земельного участка, получил гарантированные государством сотки и могу утверждать, что это возможно, если упорно бороться за свои права. Учитывая анонсированное открытие рынка земли и то, что свободных земель объективно становится все меньше, существует вероятность, что такое право может быть существенно ограничено или вообще отменено. Тем, кто еще не реализовал свое право на землю, стоит задуматься над этим и воспользоваться своим правом, пока не поздно", – говорит Андрей Григоренко.

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Земельный кодекс, Андрей Григоренко.
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